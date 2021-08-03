AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılacak
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AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılacak

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılacak
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmelerine başkanlık da eden Mora'nın 5 Ağustos'ta yapılacak törende AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına hazır bulunacağını teyit etti.

Massrali, "Yeni yönetimle diplomatik olarak yeniden ilişki kurmak ve doğrudan önemli mesajları iletmek çok önemli. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun Koordinatörü olarak Yüksek Temsilci'nin önceliği, Viyana'daki müzakereleri yeniden başlatmak ve KOEP'in tam uygulanmasına geri dönüş yolunu kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail basınına göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Mora'nın katılımına tepki göstermiş, "AB'nin İran'ın saldırganlığını meşrulaştırdığını" belirtmişti.

İsrail şirketine ait gemiye saldırı

AB Komisyonu Sözcüsü Massrali, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının failinin İran olup olmadığına ilişkin soruyu, "Saldırının gerçekleştirildiği koşullar tümüyle netleştirilmeli." şeklinde yanıtladı.

Sözcü, şöyle devam etti:

"Elbette saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden İngiliz ve Rumen mürettebatın aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ABD, İngiltere ve İsrail tarafından yürütülen soruşturmaları dikkate alıyoruz. Bu, seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır ve elbette kabul edilemez. AB gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılacak - Haberler
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