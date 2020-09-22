"AB Dış İlişkiler Konseyi'nin yaptırım kararı bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur"
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"AB Dış İlişkiler Konseyi'nin yaptırım kararı bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur"

Dışişleri Bakanlığı, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" dedi.

22.09.2020 06:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 06:21

Dışişleri Bakanlığı, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur.

AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, "Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir.

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir.

AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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