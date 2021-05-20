AB 'Dijital Covid-19 Sertifikası'nda uzlaşmaya vardı
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AB 'Dijital Covid-19 Sertifikası'nda uzlaşmaya vardı

AB 'Dijital Covid-19 Sertifikası'nda uzlaşmaya vardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) AB Dijital korona virüs (Covid-19) Sertifikası konusunda uzlaştığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) AB Dijital korona virüs (Covid-19) Sertifikası konusunda uzlaştığını duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kamanyaları hız kesmeden devam ederken AB'den, AB Dijital Covid-19 aşı Sertifikası konusunda uzlaşmaya kararı geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun, AB Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun aşı sertifikası konusunda anlaştığını belirtti. Leyen, "AB Dijital Covdi-19 Sertifikası, AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması yolunda önemli bir yapı taşı olacaktır" ifadelerini kullandı.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmamız var. Parlamento, Konsey ve Komisyon müzakerecileri, salgın sırasında seyahati daha kolay ve daha güvenli hale getirecek olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası teklifi üzerinde gayri resmi bir anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.

AB TARAFINDAN ONAYLI COVİD-19 AŞILARI OLANLAR KISITLAMASIZ SEYAHAT EDEBİLECEK

AB tarafından uzlaşmaya varılan AB Dijital Covid-19 Sertifikası'nda ise, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesini ve Covid-19 test sonuçlarını içeren bilgiler yer alacak. Kağıt veya dijital format halinde ve ücretsiz olacak olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası sayesinde AB tarafından onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişiler, kısıtlamasız seyahat edebilecek.

Öte yandan şu ana kadar AB tarafından, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson Covid-19 aşılarına onay verilmişti.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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