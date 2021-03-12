AB, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek ve ailesine yönelik yaptırımları kaldırdı
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AB, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek ve ailesine yönelik yaptırımları kaldırdı

12.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:01
AB, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek ve ailesine yönelik yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl ölen devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve aile üyelerine 2011'den beri uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl ölen devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve aile üyelerine 2011'den beri uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Mısır devlet fonlarının kötüye kullanımından sorumlu tutulan 9 kişi hakkındaki kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılacağı bildirildi.

Bu 9 kişi, Mübarek ile eşi Suzan Salih Sabet'in yanı sıra iki oğlu ve gelinleri, eski Turizm Bakanı Muhammed Zohir ile eski İçişleri Bakanı Habib İbrahim Eladli ve Eladli'nin eşinden oluşuyor.

Açıklamada, 2011'deki yaptırım kararının Mısır makamlarının devlet fonlarını kurtarmasına yardımcı olmayı amaçladığı, yaptırımların amacına ulaştığı belirtildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları 21 Mart 2011'de Mübarek ve ailesinin AB içindeki varlıklarını dondurma kararı almıştı.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulurken, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 3 Temmuz 2013'de askeri darbe düzenlenmişti.

Hüsnü Mübarek ise 25 Şubat 2020'de 91 yaşındayken ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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