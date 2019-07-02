AB devlet liderleri birliğin kilit pozisyonları için isimler üzerinde uzlaştı
Avrupa Birliği (AB) devlet liderleri üçüncü günün sonun birliği beş yıl boyunca yönetecek olan isimler üzerinde uzlaşmayı sağladı.
Avrupa Birliği (AB) devlet liderleri üçüncü günün sonunda birliği beş yıl boyunca yönetecek olan isimler üzerinde uzlaşmayı sağladı.
Buna göre Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na Alman Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanlığı'na Belçikalı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanyol Josep Borrell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na Fransız Christine Lagarde önerildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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