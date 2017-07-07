AB Destekli Ulaştırma Projeleri Haydarpaşa'da Tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) bünyesinde gerçekleştirilen ulaştırma projeleri, Haydarpaşa Tren Garı'nda düzenlenen etkinlik ve fotoğraf sergisi ile tanıtıldı.



Tren garında gerçekleştirilen açılışta konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Erdem Direkler, AB'nin verdiği desteklerle hayata geçirilen projelere değindi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından AB desteğiyle 3 büyük projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Direkler, "Tüm Türkiye'yi kapsayan program kapsamında 415 kilometrelik Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 56 kilometrelik Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi'ni bitirdik. 378 kilometrelik Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi ise devam ediyor." diye konuştu.



Haydarpaşa Tren Garı'nın ne olacağı konusuna da değinen Direkler, "Hiç şüpheniz olmasın, şu anda etkinliğini yaptığımız Haydarpaşa Tren Garı, hızlı tren hattımızın durağı olacaktır. Burası gar olarak kalacaktır." dedi.



"Türkiye, insanı, doğası ve zenginlikleriyle harika bir ülke"



AB Delegasyonu Müsteşarı François Begeot da Haydarpaşa Tren Garı'nın tarihini hatırlatırken, yapılan çalışmaları böyle önemli bir mekanda anlatmanın kendilerine gurur verdiğini ifade etti.



Begeot, güvenli ve konforlu demir yolları inşa etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.



Bugün açılışını yapacakları sergide AB'nin destek verdiği projelerin fotoğraflarının görülebileceğini ifade eden Begeot, "Bunlara baktığınızda bu projelerin yanı sıra bir şey daha göreceksiniz; bu ülkenin güzelliği... İnsanı, doğası ve tüm zenginliğiyle Türkiye harika bir ülke. Bu zenginliklerin görülmesi için bu sergi de bir fırsat." şeklinde konuştu.



Begeot, Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki iş birliğine ilişkin bilgiler de verdi.



Sergi 3 gün açık kalacak



Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından AB desteğiyle hayata geçirilen 3 projenin yapım ve bitiş aşamasında çekilen fotoğraflarından oluşan UOP Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.



Toplamda 700 milyon avronun üzerinde yatırım yapılan projelerin 40 farklı fotoğrafının yer aldığı sergi, 9 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.