AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up)" tanıtım toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, kentteki bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de istihdam piyasasının önemli sorunlarından birinin kadınların istihdamdaki payının azlığı olduğunu söyledi. Kadınların istihdama katılım oranının düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Alıç şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lerde olan kadınların istihdamdaki payı AB ortalamasında yüzde 67, OECD ortalamasında yüzde 60 ülkemizde ise yüzde 32 seviyesindedir. Erkeklerin istihdamdaki payına baktığımızda bu oranın yüzde 70 olduğunu görüyoruz. İki katından fazla istihdamda erkeklerin yer aldığı görülüyor. Ama ülke nüfusuna baktığımızda, çalışabilir nüfusa baktığımızda kadınların erkeklerin yarısından daha az oranda istihdamda yer almaları istihdam piyasasındaki olumsuz durumu ortaya koyuyor. 2021 yılı Aralık ayı istatistik verilerine göre, erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı 25 seviyelerindeyken kadınlarda bu oran yüzde 33,8'dir. Kadınların istihdam piyasasındaki yer almalarındaki oran azlığıyla beraber çalışanların kayıt dışı olarak çalıştırılması önemli bir sorun. Erkeklere nazaran kadınların daha yüksek oranda kayıt dışı istihdam edildiklerini görüyoruz. Kadınların istihdam piyasasında ağırlıklı olarak yer almasının yanında gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe yöneticilik pozisyonunda yer almaları, nitelikli işlerde görev almaları, iş veren olarak istihdam piyasasında yer almaları ülkemizin kalkınması ve büyümesi açısından da önem arz etmektedir."

Projenin hedefinde genç işletmeler ile işçi sayısının 9 ve altında çalışan sayısının olduğu işletmeler olduğuna işaret eden Alıç, projenin 29,5 milyon avro bütçeli olduğunu, bunun yüzde 85'inin AB'den, yüzde 15'inin ise ulusal kaynaklardan karşılandığını dile getirdi.

Projeyi geçen hafta Ankara'da düzenlenen toplantı ile başlattıklarını aktaran Alıç, e-Devlet üzerinden başvuruları almaya başladıklarını dile getirdi.