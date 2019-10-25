AB destekli "girişimcilik" eğitimlerine başvurular başladı

25.10.2019 11:36

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, girişim, inovasyon ve iletişim becerilerini güçlendirmek isteyenlere yönelik uluslararası uzaktan eğitim programına başvurular başladı.

İstanbul Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Makedonya, Slovenya ve Litvanya'dan üniversitelerin iş birliğinde hayata geçirilecek programa başvurular, 15 Kasım tarihine kadar "www.micromaster.eu" adresinden yapılabilecek.

Türkiye'den 40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği eğitim programı, 6 ay sürecek.

Girişimcilik, yönetim ve pazarlama alanlarında çalışmayı hedefleyenlerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan program, katılımcıların uluslararası profesyonel network oluşturmalarına da imkan sağlayacak.

Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği eğitimler, katılımcı ülkelerden farklı sektörlere mensup 10 öğretim üyesi ve mentor tarafından verilecek.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ve dili İngilizce olacak "Girişimcilik Ekosistemi ve İnovasyon Stratejisi" başlıklı eğitimi tamamlayanlara, uluslararası sertifika verilecek.

Kaynak: AA