AB'den, yüzlerce Suriyeliyi geri gönderme kararı alan Danimarka'ya tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Danimarka'nın yüzlerce Suriyeliyi ikamet izinlerini iptal ederek ülkelerine geri gönderme kararıyla ilgili kimsenin Suriye'ye zorla geri gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Danimarka'nın yüzlerce Suriyeliyi ikamet izinlerini iptal ederek ülkelerine geri gönderme kararıyla ilgili kimsenin Suriye'ye zorla geri gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

Johansson, AB'ye sığınma amacıyla gelen kişilerin geldikleri yerlere "gönüllü dönüşleri ve ülkelerine yeniden entegrasyonu" ile ilgili yeni AB stratejisi hakkında düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi Danimarka'nın Suriyeliler hakkında aldığı karara ilişkin soruyu yanıtladı.

"Bence hiç kimse ama hiç kimse Suriye'ye zorla geri gönderilmemeli." diyen Johansson, kararı duyduğunda muhatabı olan Danimarkalı bakanla görüştüğünü söyledi. Johansson, Danimarkalı bakanın Suriye'ye zorla geri gönderme olmayacağını söylediğini aktardı.

Danimarka makamlarının Suriye'deki şartlarla ilgili BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görüşlerine itibar etmesinin önemine işaret eden Johansson, AB'nin iltica müktesebatına Danimarka'nın katılmadığını belirterek, "Danimarka AB'nin ilticayla ilgili müktesebatına uymakla yükümlü değil." diye konuştu.

Danimarka Göçmenlik Bürosunun, Danimarka hükümetinin Şam ve çevresinin geri dönüşler için güvenli olduğu yönündeki kararının ardından çocuklar dahil en az 380 mülteciyi, Suriye'ye geri gönderilecekleri konusunda bilgilendirdiği açıklanmıştı.

Bu kişilerin geçici koruma statüleri ve dolayısıyla da ikamet izinlerinin iptal edildiği, bunlar arasında yer alan 39 kişinin açtığı davada nihai kararın verildiği ve Danimarka'nın Suriye rejimiyle yeniden diplomatik bağ kurar kurmaz sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulanmıştı.

AB gönüllü geri dönüşleri artırmak istiyor

AB Komisyonunun bugün kabul ettiği "sığınmacıların geldikleri ülkelere geri dönmesi ve ülkelerine yeniden entegrasyonu" hakkındaki yeni strateji, sığınma amacıyla gelen ancak başvuruları kabul edilmeyen kişilerin Avrupa ülkelerinden ve transit ülkelerden geldikleri ülkelere istekleri dahilinde gönderilmesi için özellikle üçüncü ülkelerle iş birliği öngörüyor.

Gönüllü ve hızlı geri dönüşler için destekleme programları, AB üyesi olmayan ülkelerle "karşılıklı çıkara dayalı iş birlikleri", üçüncü ülkelerle yeni geri kabul anlaşmaları yapılması, geri kabul söz konusu olduğunda bazı ülkelerle vize anlaşmalarının yeniden değerlendirilmesi gibi konular yeni strateji kapsamında bulunuyor.

Stratejide, gönüllü geri dönüşler için kişilerin kendi ülkelerine yeniden entegrasyonunu destekleyecek teşviklere yer verilmesi, ayrıca AB'nın sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri dönüşlerden sorumlu olması isteniyor.

Gönüllü geri dönüşlerin zorla geri göndermelerden daha ucuza mal olduğunu vurgulayan AB yetkilileri, zorla geri göndermelerin kişi başına 3 bin 413 avro, gönüllü dönüşlerin ise 560 avro tuttuğunu belirtiyor.

2019 verilerine göre, AB ülkelerinde bulunan yaklaşık 500 bin sığınmacı ülkelerine geri dönmeleri için tebligat aldı. Bu kişilerin sadece 142 bini ülkelerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam