AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.
05.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:08
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.
Kaynak: AA