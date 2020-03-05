AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık
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AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

05.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:08
AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık

(AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, 'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık
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