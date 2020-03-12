AB'den Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısı
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Avrupa Birliği, The Guardian, Yunanistan, Güncel

AB'den Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısında bulundu.

12.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:18
AB'den Yunanistan'a

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısında bulundu.

The Guardian gazetesindeki habere göre AB Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddiasını değerlendirdi.

Johansson, bu konuyu Yunanistan ziyaretinde yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Bu gibi geçici gözaltı merkezleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz ancak şiddet uygulayamazsınız." dedi.

AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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