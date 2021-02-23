AB'den yeşil ve dijital dönüşüm için €10 milyarlık fon
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AB'den yeşil ve dijital dönüşüm için €10 milyarlık fon

23.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:26
AB'den yeşil ve dijital dönüşüm için €10 milyarlık fon

Avrupa Komisyonu, "yeşil, iklime duyarlı ve dijital bir Avrupa'ya geçişi hızlandırmak" için, Avrupa Birliği, üye ülkeler ve endüstrinin katılacağı, AB'yi daha dayanıklı ve rekabetçi düzeye taşıyacak 10 ayrı ortaklık kuracağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, "yeşil, iklime duyarlı ve dijital bir Avrupa'ya geçişi hızlandırmak" için, Avrupa Birliği, üye ülkeler ve endüstrinin katılacağı, AB'yi daha dayanıklı ve rekabetçi düzeye taşıyacak 10 ayrı ortaklık kuracağını duyurdu.

Açıklamaya göre, diğer tarafların bu ortaklıklara 10 milyar euro yatırım yapmaları koşuluyla, AB de bu ortaklıklara toplam 10 milyar euro yatırım yapacak.

Komisyon açıklamasında, "Bu birleşik katkının geçişleri desteklemek için ek yatırımları harekete geçirmesi ve istihdam, çevre ve toplum üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler yaratması bekleniyor" denildi.Avrupa Komisyonu'nun bu açıklaması, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'nin, AB ve ABD'nin ortaklaşa olarak bir "dijital ekonomi kurallları kitabı" üretmeleri yolundaki çağrısının ardından geldi.Leyen ayrıca, AB'nin devam eden Covid-19 pandemisine benzer durumlarda gelecekte ekonomisinde olası kesintileri önlemek için Tek Pazar Acil Durum Aracı üzerinde çalıştığını da söyledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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