AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon euro hibe
Avrupa Birliği, Çin'de 213 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe ediyor.
31.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:37
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıkladı.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com