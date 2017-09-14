AB'den Yeni Ticaret Düzenlemesi Teklifi

AB Komisyonu, stratejik sektörlerin korunması için doğrudan yabancı yatırımların taranacağı bir mekanizma kurulması teklifinde bulundu.

AB'den Yeni Ticaret Düzenlemesi Teklifi

AB Komisyonu, stratejik sektörlerin korunması için doğrudan yabancı yatırımların taranacağı bir mekanizma kurulması teklifinde bulundu

Kaynak: Dunya.com