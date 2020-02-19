AB'den yapay zeka teknolojisine 2030'a kadar 200 milyar euro yatırım kararı
Yapay zeka kullanımı ve test edilmesine ilişkin kabul edilen kanunlar otomobil, kimyasal ürünler, kozmetik malzemesi ve oyuncaklar için kabul edilen yasalarla benzerlik gösteriyor
Avrupa Komisyonu, yapay zeka ve robotların gelecekte Avrupa Birliği (AB) bünyesinde kullanılmasına ilişkin yeni stratejisini belirledi. Buna göre AB ülkeleri yapay zeka ve robot teknolojisinin gelişimi için 2030 yılına kadar 200 milyar euro bütçe ayrılmasına karar verdi.
Yapay zeka kullanımı ve test edilmesine ilişkin kabul edilen kanunlar otomobil, kimyasal ürünler, kozmetik malzemesi ve oyuncaklar için kabul edilen yasalarla benzerlik gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle