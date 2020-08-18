AB'den vize engeline yalanlama
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AB'den vize engeline yalanlama

Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı.

18.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:36

Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı. Açıklama, AB Komisyonu basın biriminden yapıldı.

"Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilen açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

Avrupa Birliği, corona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

(İHA)

AB'den vize engeline yalanlama

Kaynak: İHA

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