AB'den üyelerine "Kovid-19'la mücadelede temel değerleri ihlal etmeme" çağrısı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aldıkları tedbirlerin "temel değerlerle" çatışmaması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aldıkları tedbirlerin "temel değerlerle" çatışmaması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin "özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı" temel değerleri üzerine inşa edildiğini, tüm üyelerin zor dönemlerde dahil bunları koruması gerektiğini vurguladı.

Son haftalarda bazı üye ülke hükümetlerinin Kovid-19 kriziyle mücadele etmek için acil tedbirler aldığını anımsatan von der Leyen, "Acil önlemlerin anlaşmalarımızla belirlenmiş değer ve prensipleri ihlal etmemesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, demokrasinin özgür ve bağımsız bir basın olmadan işleyemeyeceğine dikkati çekerek, böyle bir dönemde yanlış haberle mücadele etmek için gazetecilerin özgür şekilde görevini yerine getirmesinin daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Tüm acil tedbirlerin, orantılı ve gerçekten zaruri olması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, zaman kısıtlaması uygulanmasının önemine işaret etti.

AB Komisyonunun, üye ülkelerde alınan acil tedbirleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirten von der Leyen, "Bu krizin üstesinden gelmek için hep birlikte hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Macaristan'da "acil durum" yasası

Öte yandan AB Komisyonunun online olarak düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Başsözcü Eric Mamer, Macaristan'ın acil durum yasasına dair sorulara ilişkin von der Leyen'in bu açıklamasını okumakla yetindi.

Macaristan hükümeti, yeni kabul ettiği yasayla "acil durum" süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek ve asılsız haber yayanlar 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek.

Kaynak: AA