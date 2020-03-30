AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "AB'de bir bucuk milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gidebilmesi için sınırları geçebilmesi gerekiyor." dedi.
30.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:44
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "AB'de bir bucuk milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gidebilmesi için sınırları geçebilmesi gerekiyor." dedi.
Birçok Avrupa Birliği ülkesinin koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapattığını hatırlaran Von der Leyen, bazı ülkelerde tarım sektörünün hasat zamanında mevsimlik işçiye ihtiyaç duyduğunu, bu çalışanlara da geçiş izni verilmesi gerektiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com