AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 9 milyar avro mali destek
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AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 9 milyar avro mali destek

16.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:03
AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 9 milyar avro mali destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 9 milyar avro mali destek verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 9 milyar avro mali destek verildiğini duyurdu.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 7 üye ülkeye destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 3 milyar 870 milyon avro, İspanya'ya 2 milyar 870 milyon avro, Çekya'ya 1 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Slovakya'ya 330 milyon avro, Litvanya'ya 302 milyon avro ve Malta'ya 123 milyon avro kredi verildiği bildirildi.

Söz konusu finansal desteğin salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, program kapsamında şimdiye kadar 16 ülkeye toplam 62,5 milyar avro kaynak sağlandığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Toplam 100 milyar avroluk kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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