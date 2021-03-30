AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 13 milyar avro destek
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AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 13 milyar avro destek

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 13 milyar avro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 13 milyar avro mali destek verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 13 milyar avro mali destek verildiğini duyurdu.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 6 üye ülkeye destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İspanya'ya 4 milyar 60 milyon avro, İrlanda'ya 2 milyar 470 milyon avro, Belçika'ya 2 milyar 200 milyon avro, İtalya'ya 1 milyar 870 milyon avro, Polonya'ya 1 milyar 400 milyon avro ve Çekya'ya 1 milyar avro kredi verildiği bildirildi.

Söz konusu finansal desteğin, salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, program kapsamında şimdiye kadar 17 ülkeye toplam 75,5 milyar avro kaynak sağlandığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon topladı. Toplam 100 milyar avroluk kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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