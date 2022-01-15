AB'den Ukrayna'ya yönelik siber saldırıya kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından AB adına, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıya ilişkin yayınlanan bildirisinde, "AB, 14 Ocak'taki Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı şiddetle kınıyor" denildi.

Ukrayna hükümetinin internet sitelerine yönelik siber saldırının 'kabul edilemez' olduğu ve artan siber dayanıklılığı sayesinde Ukrayna'nın saldırılara 'hızlı ve kararlı' bir şekilde tepki verdiği ifade edilen açıklamada, "Bu tür eylemler, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmayı ve dezenformasyonu yaymayı amaçlıyor ve zaten gergin olan durumun daha da tırmanmasına katkıda bulunabilir" denildi.

AB ve üye devletlerin Ukrayna ile temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya konu hakkında yardım sağlamaya ve istikrar bozan her türlü eyleme karşı Ukrayna'yı daha fazla desteklemeye hazır olduğu belirtildi. Son olarak açıklamada, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri