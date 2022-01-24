AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya toplam 1 milyar 320 milyon avroluk yeni mali destek verileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya toplam 1 milyar 320 milyon avroluk yeni mali destek verileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ukrayna'ya sağlanacak yeni finansal desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile cuma günü görüştüğünü ve Rusya'nın saldırgan eylemlerini değerlendirdiklerini ifade eden von der Leyen, "AB, her zaman olduğu gibi bu zor şartlarda Ukrayna'nın yanındadır." dedi.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın modernleşmesini ve Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için önemli mali yardımlarda bulunduğunu anımsatarak, "AB ve Avrupa finans kuruluşları, 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 17 milyar avronun üzerinde hibe ve kredi tahsis etti." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya kredi ve hibelerden oluşan yeni bir acil mali paket hazırladıklarını vurgulayan von der Leyen, bunun 1,2 milyar avroluk kısmının makro finansal yardım, 120 milyon avroluk kısmının da hibeyi içerdiğini bildirdi.

Von der Leyen, paketin Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ve dayanıklılığını artıracağını söyledi.

Ukrayna'nın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade eden von der Leyen, "Ukrayna, özgür ve egemen bir ülkedir. Kendi seçimlerini yapar. AB, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." diye konuştu.

Söz konusu yardım paketinin hayata geçmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.