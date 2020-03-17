AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına 30 günlük seyahat kısıtlaması
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
17.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:49
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
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Kaynak: Euronews.com