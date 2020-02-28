AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı

28.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:04

Brüksel Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu gerekçesi ile bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.



Avrupa Birliği Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yaptırım uygulanması kararı verildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle