AB'den Türkiye'ye mülteciler için 325 milyon euro destek - Haberler
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AB'den Türkiye'ye mülteciler için 325 milyon euro destek

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AB'den Türkiye'ye mülteciler için 325 milyon euro destek

AVRUPA Birliği (AB), Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında, Türkiye'deki 1,5 milyon mülteci için 325 milyon euro'luk destekte bulundu.

AVRUPA Birliği (AB), Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında, Türkiye'deki 1,5 milyon mülteci için 325 milyon euro'luk destekte bulundu.

Türk Kızılay ile IFRC'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde AB fonlarıyla yürüttüğü SUY programının devamı için önemli adım atıldı. AB, Türkiye'de 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen programın 2023'e kadar devamını sağlamak amacıyla Türkiye'deki 1,5 milyon mülteci için 325 milyon euro'luk destekte bulundu. SUY programı, KızılayKart aracılığı ile 2016 yılından bu yana aylık nakit yardımlar ile mülteci ailelere yemek, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardım ediyor. Halihazırda mülteci aileler, kişi başı aylık 155 TL alıyor. Nakit desteği sağlanarak ihtiyaçlarını karşılama konusu ailelere bırakılırken proje, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin kendi yardım sistemi ile uyumlu olan nakit yardımı, şu anda ülkedeki kırılgan mülteci nüfusun 3'te 1'ini destekliyor.


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