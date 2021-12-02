AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen yardım programına 325 milyon avro ilave kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon avro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi.

Söz konusu programın, Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık nakit desteği sağladığı hatırlatılan açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğu bildirildi.

Açıklamada, SUY programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara dağıtılan Kızılaykart'ların finanse edileceği, söz konusu destekle sığınmacıların kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi gereksinimlerini karşılayabilecekleri belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 25 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 3 milyar avroluk paket hazırlandığını duyurduğu anımsatılan açıklamada, söz konu ek desteğin bu paket kapsamında olduğu kaydedildi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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