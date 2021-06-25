AB'den Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro ek fon
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AB'den Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro ek fon

AB'den Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro ek fon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euroluk ek fon ayıracak.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euroluk ek fon ayıracak.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk günündeki en önemli gündem maddelerden biri Türkiye ile ilişkiler olmuştu. Liderler, ikinci günde de bir araya geldi. Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro ek fon ayıracağını açıklayarak, "2024'e kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 3 milyar euro daha ayırmaya karar verdik. Bu para tamamen AB bütçesinden ayrılacak" dedi.

"Türkiye'yi desteklemeye devam ettiğimizi zaten açıkça belirttik"

Bütçenin mültecilere yönelik sosyal ekonomik desteğe odaklanacağının altını çizen von der Leyen, "Acil yardıma odaklanmayacak, çünkü bu mülteciler yıllardır bölgedeler ve bir geleceği görmeye ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. Mart ayından bu yana Türkiye ile bölgedeki Suriyeli mülteciler konusunda görüştüğünü belirten von der Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün ve Lübnan gibi bölgedeki diğer ortakları ve Türkiye'yi desteklemeye devam ettiğimizi zaten açıkça belirttik" diye konuştu.

Mültecileri korumanın AB'nin çıkarına olduğunu kaydeden von der Leyen, "Suriye çatışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Mültecileri korumak ve Covid-19 ile bu zor zamanlarda ev sahiplerine destek olmak bizim ortak çıkarımızadır" açıklamasında bulundu.

Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin doğu sınırındaki göçü yönetmesine destek olacağını sözlerine ekledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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