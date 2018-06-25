Son Dakika! AB'den Seçimle İlgili İlk Açıklama: Güvenilir Ortaklığın Sürmesini Umuyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde güvenilir bir ortak olarak kalmasının umulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile işbirliğine devam" vurgusu yapıldı.

"ORTAKLIK DEVAM EDECEK"

AB Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Lüksemburg'taki AB Dışişleri Konseyi'nde konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.