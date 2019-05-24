AB'den Türkiye'de yargı reformu değerlendirmesi: Yargı bağımsızlığı sorunu derhal ele alınmalı

Avrupa Komisyonu Türk hükümetinin 30 Mayıs tarihinde açıklayacağı cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek olan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama yaptı.

Euronews Türkçe'nin sorularını cevaplayan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Yargı Reformu Stratejisi Belgesi uzun zamandır bekleniyor. 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin hemen ardından hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı ve toplu ihraçları ayrıca yargı bağımsızlığı konusundaki ciddi gerilemeyi daha önce de dile getirdik. Sorunların derhal ele alınması gerekiyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle