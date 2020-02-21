AB'den tüm taraflara İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı
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AB'den tüm taraflara İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suriye hükümeti ve destekçilerinin İdlib'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

21.02.2020 08:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:37
AB'den tüm taraflara İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

(AB), hükümeti ve destekçilerinin 'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.


AB Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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