AB'den Trablus hükümetine: Türkiye ile yaptığınız anlaşmasının yasal dayanağı yok
Haberler » Dünya » AB'den Trablus hükümetine: Türkiye ile yaptığınız anlaşmasının yasal dayanağı yok - Haberler

AB'den Trablus hükümetine: Türkiye ile yaptığınız anlaşmasının yasal dayanağı yok

Avrupalı liderler, Trablus merkezli Libya hükümeti Başkanı Fayiz el Serrac'ı Türk askerinin Libya'da bulunmasına izin verilmesi ve Ankara ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın uygulanması durumu daha da kötüleştireceği konularında uyardı

08.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:05
AB'den Trablus hükümetine: Türkiye ile yaptığınız anlaşmasının yasal dayanağı yok

Avrupalı liderler, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz el Serrac'ı Türk askerinin Libya'da bulunmasına izin verilmesi ve ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın uygulanması halinin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceği konularında uyardı.


Söz konusu uyarı, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin 'a asker gönderme planını kınamasından bir gün sonraya denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler