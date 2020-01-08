AB'den Trablus hükümetine: Türkiye ile yaptığınız anlaşmasının yasal dayanağı yok

08.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:05

Avrupalı liderler, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz el Serrac'ı Türk askerinin Libya'da bulunmasına izin verilmesi ve Ankara ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın uygulanması halinin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceği konularında uyardı.



Söz konusu uyarı, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin Trablus'a asker gönderme planını kınamasından bir gün sonraya denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle