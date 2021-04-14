AB'den toparlanmayı destek için 800 milyar euro kaynak
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AB'den toparlanmayı destek için 800 milyar euro kaynak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AB'den toparlanmayı destek için 800 milyar euro kaynak

Avrupa Komisyonu, "GelecekKuşakAB" adı verilen ekonomik toparlanma planını desteklemek için 800 milyar euro kaynak yaratılacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, "GelecekKuşakAB" adı verilen ekonomik toparlanma planını desteklemek için 800 milyar euro kaynak yaratılacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Brüksel, planının büyüklüğü, "sıklığı ve karmaşıklığı" nedeniyle, sermaye piyasalarında borçlanma söz konusu olduğunda "çeşitlendirilmiş bir finansman stratejisi" uygulayacak.

Buna göre strateji kapsamında, "yıllık borçlanma hacimlerinin ve 6 aylık fonlama planının temel parametreleri" açıklanacak ve fonlama için farklı araçlar kullanılması, ihaleler ve sendikasyonlar düzenlenmesi amacıyla, bankalarla yapılandırılmış ve şeffaf ilişkiler sağlamak için ayrıca bir "Piyasa Yapıcı Ağı" oluşturulacak. Avrupa Komisyonu, bu kaynagı oluşturmak için, 2026 yılına kadar yılda 150 milyar euro borçlanacak ve toplam borçlanma miktarını 2058 yılna kadar geri ödeyecek. Brüksel'in açıklamasında, bütün AB üye ülkeleri onaylar onaylamaz planın uygulanmaya başlayacağı da belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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