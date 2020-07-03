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AB'den temiz teknolojiye 1.0 milyar euro yatırım

Avrupa Komisyonu'nun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Biliği (AB) temiz enerji projelerine 1.0 milyar euro yatırım yapacak.

AB'den temiz teknolojiye 1.0 milyar euro yatırım
03.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:07

Avrupa Komisyonu'nun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Biliği (AB) temiz enerji projelerine 1.0 milyar euro yatırım yapacak.

Açıklamada, temiz enerji projelerinin yararlanacakları "Yenilikçilik Fonu"na başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Buna gire ilk aşamasında, temiz hidrojen üretimi, karbon salımı azaltımı, çevre kirliliğini önlemek için havadaki karbondioksiti yakalama ve enerji depolama teknolojilerini temel alan ve piyasaya sürmeye hazır projelere kaynak kullandırılacak.AB "Yenilikçilik Fonu"na başvurular 29 Ekim'e kadar kabul edilecek. AB, bu alandaki yatırımlarını 2030 yılına kadar 10 milyar euroya çıkaracak.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Bu büyük ölçekli yatırımlar, 2050'de bizi iklimde doğallığa götürecek yeşil bir toparlanma yaratarak AB ekonomisini yeniden başlatmamıza yardımcı olacak" dedi.


Kaynak: DHA

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