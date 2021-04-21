AB'den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek
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AB'den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek

AB'den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB devlet başkanlarının Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB devlet başkanlarının Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Meyer-Landrut, Adana'daki programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaretinde, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Türk halkının Suriyelileri ağırlama şeklinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Meyer-Landrut, "Tabi biz programlarımız vesilesiyle Türkiye'ye destek olmaya çalışıyoruz ama asıl yük sizlerin üzerinde. Biz sizlere katkı sağlamaya devam etmek isteriz" dedi.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 'ni gelecek seneye uzatmaya karar verdiklerini hatırlatan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"AB devlet başkanları bu bölgede Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdi. Önümüzdeki haftalarda komisyonun bu desteği nasıl sürdürmeye karar verdiklerini konseye iletmelerini bekliyoruz. Bu süre zarfında bizler de halihazırda yürüttüğümüz programlarda neleri iyi yaptık, neleri daha geliştirebilirdik, ne gibi ihtiyaç ve talepler çıktı bunu değerlendiriyoruz ve aynı zamanda mevcut yeni tip korona virüs salgınının projelerimiz üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirerek gelecekte yapacağımız iş birliklerini daha iyi şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan sizlerin değerlendirmeleri bizler için çok önemli."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'da, Adana'da 400 bine yaklaşık mülteci bulunduğunu belirterek, onlara yönelik hem altyapı hem üstyapı noktasında pandemi döneminde dahil ek maliyetle işler yaptıklarını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle birlikte Vali Süleyman Elban'a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Elban, Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi Brigitte Marie-Madeleine Meyer-Landrut ile AB Delegasyonu Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkan Yardımcısı Dimitrina Karayotova'nın katıldığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

AB'den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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