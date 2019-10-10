AB'den Suriye açıklaması: Mülteciler Türkiye'de kalmazsa AB para yardımını keser

10.10.2019 14:36

Brüksel'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu sözcüsü Maja Kocijancic Türkiye'ye "sığınmacı anlaşması" kapsamında yapılan para yardımının Suriyeli mültecilerin ülkede tutulması için aktarıldığını, mültecilerin "güvenli bölgeye" yerleştirilmesi ve uluslararası kriterlerin ihlal edilmesi halinde Ankara'ya para yardımı yapılmasının anlamsız olacağını söyledi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) belirlediği kriterlere uyulmasının önemine vurgu yapan Avrupa Komisyonu sözcüsü Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahalenin sivil kayıpların artmasına neden olacağını, durumun kötüleşeceğini bu yüzden siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini bir kez daha yineledi. Euronews.com'da Görüntüle