AB'den "Sudan'a destek" çağrısı
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AB'den "Sudan'a destek" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Sudan'ın desteklenmesi gerekiyor.

AB'den
25.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:44

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Sudan'ın desteklenmesi gerekiyor. Sudan'ın dönüşümü ve uluslararası finansal sisteme yeniden entegrasyonu için bütün ortakları, birlikte çalışmaya çağırıyorum." dedi.

Borrell, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sudan Ortaklık Konferansı'ndaki konuşmasında, "Sudan, bugün Afrika'da bir umut ışığı gibidir. Ülkenin tam demokratik sisteme geçişi güçlü biçimde desteklenmelidir. Sudan halkını yüzüstü bırakamayız." ifadesini kullandı.

AB olarak Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk liderliğini tanıdıklarını anımsatan Borrell, ülkedeki bütün siyasi güçlerin ve aktörlerin Başbakan'a destek yönünde birlik olması gerektiğini vurguladı.

Borell, Sudan'da geçici yasama konseyinin hızlı bir şekilde kurulmasının ve sivil devlet yönetiminde uzlaşılmasının siyasi geçişin anahtarı olduğuna dikkati çekerek, "Orduyu geçişi korumaya ve desteklemeye, silahlı grupları bu fırsatı kaçırmamaya ve yeni Sudan'ın parçası olmaya, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerini reform ve seçim yolunda birlik olmaya ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Salgına rağmen reform

Sudan'da son dönemde pek çok önemli yasa değişiklikleri yapıldığına değinen Borrell, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da kötüleşen duruma rağmen siyasi reformların devam etmesi gerekiyor." dedi.

Geçiş sürecinin başarısız olması durumunda bunun uluslararası topluma yüksek maliyet çıkaracağını vurgulayan Borrell, "Sudan'ın desteklenmesi gerekiyor. Sudan'ın dönüşümü ve uluslararası finansal sisteme yeniden entegrasyonu için bütün ortakları, birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Borrell, Sudan hükümetinin siyasi reform gündeminde gerekli araçlara ve kapasiteye sahip olmasını sağlamak için AB'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sudan Ofisine ana bağışçı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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