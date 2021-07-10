AB'den Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında mesaj Açıklaması
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AB'den Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında mesaj Açıklaması

AB'den Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında mesaj Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde, Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığını, Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin olanları kabul etmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde, Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığını, Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin olanları kabul etmesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı vesilesiyle ortak açıklama yayımladı.

"Srebrenitsa'daki soykırımı hiçbir zaman unutmamak ortak görevimizdir." denilen açıklamada, katliamın kurbanlarının anıldığı ve kurbanların aileleriyle hayatta kalanların acısının paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa, kıtanın modern tarihinin en kötü suçlarından olan Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmamıştır." ifadesi yer aldı.

Soykırımı yapanların cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Batı Balkanlar'daki siyasi liderler olanları kabul ederek örnek olmalı, kurbanları saygıyla anmalı ve soykırıma yol açan nefretin kökleriyle yüzleşerek uzlaşıyı desteklemelidir." denildi.

Açıklamada, AB'nin geçmişteki trajedileri aşmayı hedefleyen bir proje olduğu, Bosna Hersek'in geleceğinin de bu projede bulunduğu ifade edildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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