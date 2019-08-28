AB'den Sırbistan'a: Tam üyelik için Rusya ile bütün ticari anlaşmaları feshetmek zorundasın
Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'ın birlik üyesi olduğu gün bütün ikili ticaret anlaşmalarını fesh etmek durumunda kalacağını belirtti. Açıklama Rus yetkililerin Belgrad'ın, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile 25 Ekim'de ticaret anlaşması imzalamaya hazırlandığı duyurusunu yapmasının ardından geldi.
Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'ın birlik üyesi olduğu gün bütün ikili ticaret anlaşmalarını feshetmek durumunda kalacağını belirtti. Açıklama Rus yetkililerin Belgrad'ın, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile 25 Ekim'de ticaret anlaşması imzalamaya hazırlandığını duyurmasının ardından geldi.
Avrasya Ekonomik Birliği 2015 yılında AB genişlemesini engellemek amacıyla Rusya tarafından kuruldu. Euronews.com'da Görüntüle