AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com