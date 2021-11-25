AB'den sermaye piyasalarını güçlendirme adımı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB'den sermaye piyasalarını güçlendirme adımı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den sermaye piyasalarını güçlendirme adımı

Avrupa Birliği (AB), yatırımcıların üye ülkelerdeki şirketlerin faaliyetlerine ve ticari verilerine daha kolay erişimini sağlayacak bir sistem kurmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), yatırımcıların üye ülkelerdeki şirketlerin faaliyetlerine ve ticari verilerine daha kolay erişimini sağlayacak bir sistem kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik düzenleme tekliflerini içeren bir paket açıkladı.

Paket göre, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) kurularak yatırımcıların şirketler hakkında çeşitli verilere erişimi kolaylaştırılacak.

ESAP, şirketler ve yatırım ürünleri hakkında çeşitli finansal bilgileri içerecek.

Şirketler tarafından yayınlanan yeşil ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler de sistemde yer alacak.

ESAP ile özellikle küçük işletmeler yatırımcılara daha görünür olabilecek.

Sistemle, yatırımcılar şirketlerin çalışmalarına ve ticari verilerine rahatça erişim sağlayacak.

Ayrıca, AB ticaret kurallarında yapılacak değişiklikle sermaye piyasaları daha şeffaf hale getirilecek.

Daha önce sadece profesyonel yatırımcılara erişim sağlanan "Konsolide Teyp Sistemi" bütün yatırımcılara açılacak. Böylece yatırımcılar, AB'de yer alan bütün merkezlerdeki hisse senetleri, tahviller ve türevler için gerçek zamanlı ticari verilere erişim sağlayacak.

AB Komisyonu paketle, üye ülkelerdeki şirketlerin sermaye artırımı imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

AB ayrıca Londra ve New York ile rekabet edecek bir menkul kıymetler piyasası kurmaya çabalıyor.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

 Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

 Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title