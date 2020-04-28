- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği
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- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği

- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Sahel G5 ülkelerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yardım yapılmasının yanı sıra Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi konusunu görüştüklerini duyurdu.

- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği
28.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:28

- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği

BRÜKSEL - Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Sahel G5 ülkelerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yardım yapılmasının yanı sıra Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi konusunu görüştüklerini duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında AB adına Sahel G5 ülkeleriyle video konferans gerçekleştirdiğini duyurdu. Michel, Sahel G5 ülkelerine AB olarak yakın destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, "Sahel G5 ülkeleriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere Covid-19 salgını konusunu ele aldık. Covid-19 ile mücadele konusunda gerekli yardımların yapılmasının yanı sıra Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi konusu gündeme getirildi" ifadelerini kullandı. Michel, "AB üye ülkeleri ve IMF ile bu konunun 3 ay içinde karara bağlanması hedefleniyor. Salgının bu ülkelerin ekonomik durumlarına yaptığı etkilere karşı kendilerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

2014 yılında Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer, bölgede yakın iş birliğini teşvik etmek ve karşılaşılan büyük zorluklarla başa çıkmak için "G5 Sahel" ülke grubunu kurdu. O tarihten bu yana AB, siyasi diyalogdan kalkınma ve insani desteğe, güvenliği güçlendirmeden düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok konuda güçlü bir ortaklık kurmak için Afrika liderliğindeki söz konusu girişimle iş birliği yapıyor.

Sahel bölgesi aşırı yoksulluk, sık sık gıda ve yetersiz beslenme krizleri, çatışma, düzensiz göç, insan ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlar ve yönetim zorluklarıyla karşı karşıya olmakla beraber demografik büyüme, iklim değişikliği ve şiddet içeren aşırılık aynı zamanda bölgede ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.

Söz konusu nedenlerle AB, Sahel G5 ülkeleriyle hem Covid-19 salgınına karşı bu ülkelere destek olmak hem de terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla 3 ay sonra yeni bir zirve gerçekleştirmeyi planlıyor.

- AB'den Sahel G5 ülkerine Covid-19 desteği

Kaynak: İHA

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