AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı

AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı

12.09.2019 17:00
AB'den Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.


AB Konseyi, yazılı açıklama yaparak, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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