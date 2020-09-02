AB'den Rusya'ya Navalny için 'suikast soruşturması' çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Rusya'ya Navalny için 'suikast soruşturması' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), 'zehirlendiği' ifade edilen Aleksey Navalni için Rusya'ya 'geniş kapsamlı suikast soruşturması' yapması için çağrıda bulundu.

AB'den Rusya'ya Navalny için 'suikast soruşturması' çağrısı
02.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:06

Avrupa Birliği (AB), 'zehirlendiği' ifade edilen Aleksey Navalni için Rusya'ya 'geniş kapsamlı suikast soruşturması' yapması için çağrıda bulundu.

Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Rusya'dan Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. AB'den yapılan açıklamada, Rusya'ya 'suikast girişimi' kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı. ABD'den yapılan açıklamada da Navalny'nin zehirlenme iddiaları konusunda rahatsızlık duyulduğu belirtilmişti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Metin Özülkü Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Bakan Eylül İtalya
Şu an buradasınız: AB'den Rusya'ya Navalny için 'suikast soruşturması' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 22:06:26. #1.15#
title