AB'den Rusya'ya Karadeniz uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Rusya'ya Karadeniz uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da iki savaş gemisinin inşasına başlamasının Karadeniz'deki güvenliğe olumsuz etkileyeceği konusunda uyarı yaptı.

AB'den Rusya'ya Karadeniz uyarısı
29.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:16

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da iki savaş gemisinin inşasına başlamasının Karadeniz'deki güvenliğe olumsuz etkileyeceği konusunda uyarı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi bir açıklamayla Rusya'nın girişimlerinin Karadeniz'de güvenliği tehdit ettiğini bildirdi. Yayınlanan bildiride, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamak için sürdürdüğü çabalar, yasa dışı ilhak edilmiş Kırım ve Sivastopol'u Rusya'ya zorla entegre etme çabaları uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kerç'teki iki askeri geminin suya indirme töreni, yarımadanın devam eden askerileştirilmesinde Karadeniz'de bölgesel güvenlik üzerinde önemli bir olumsuz etki yapan bir başka açık adımdır" denildi.

AB açıklamasında, "Başka bir endişe Ukrayna vatandaşları için Kırım yarımadasında hareket özgürlüğü konusundaki son kısıtlamalardır. Ana kara Ukrayna'ya erişim ve ikamet yerine geri dönme hakkı koşulsuz olarak verilmeli ve Rus pasaportu şartı koyulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın sonunda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne atıf yapılarak, "Avrupa Birliği, Rusya'nın Kırım yarımadasında tüm uluslararası hukuk ihlallerini durdurmasını beklemeye devam ediyor. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek konusunda sadıktır" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak 3. Sayfa
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti Magazin
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Daha Fazla Dha Antalya İntihar Beşiktaş
Şu an buradasınız: AB'den Rusya'ya Karadeniz uyarısı - Kırım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 00:29:48. #1.15#
title