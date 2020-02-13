AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız
Haberler » Dünya » AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız - Haberler

AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız

AB Komisyonu, Romanya’daki ormanlarda yasa dışı ağaç kesiminin aşırı derece fazla olduğu uyarısında bulundu. Komisyon, Romanya’yı ormanlarını yeteri kadar kontrol edememek ve ağaç kesenlere karşı gerekli yaptırımları uygulamamakla suçladı.

13.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:00
AB'den Romanya'ya tehdit: ya ormanları koruyun ya da yasal önlem alırız

(AB) Komisyonu, ormanlarını yeteri kadar korumadığı gerekçesiyle 'ya karşı yasal önlem alma tehdidinde bulundu.


AB Komisyonu, Romanya'daki ormanlarda yasa dışı ağaç kesiminin aşırı derece fazla olduğu uyarısında bulundu. Komisyon, Romanya'yı ormanlarını yeteri kadar kontrol edememek ve ağaç kesenlere karşı gerekli yaptırımları uygulamamakla suçladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler