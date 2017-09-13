AB'den Polonya'ya Bir Ay Süre

Avrupa Birliği ile Polonya arasındaki yargı reformu krizi sürüyor.



Avrupa Birliği yönetimi, yargı bağımsızlığını tehlikeye atan yeni bir reformu kabul eden Polonya hükümetine geri adım atması için bir ay süre verdi.



Temmuz ayında Varşova yönetimine karşı yasal süreç başlatan AB Komisyonu, 3 aşamalı yasal sürecin ikinci aşamasına geçti.



Komisyon'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Polonya yönetiminin gerekli önlemleri almaması durumunda, Avrupa Adalet Divanı'na başvuru yapabileceği"uyarısında bulunuldu.



Komisyonun ilk aşamada verdiği 2 aylık sürede reformdan geri adım atmayan Polonya yönetimi, yargı reformunun AB ilke ve kurallarına aykırı olmadığını öne sürmüştü.



Polonya'da 2015'te iktidara gelen muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin getirdiği yargı reformuna halkın protestoları da sürüyor.



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Tags: Polonya Dava Adalet Gepost: 13 september 2017