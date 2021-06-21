AB'den Paşinyan'a seçim tebriği
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AB'den Paşinyan'a seçim tebriği

AB'den Paşinyan'a seçim tebriği
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel, Ermenistan'daki erken parlamento seçimini partisinin kazanması dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel, Ermenistan'daki erken parlamento seçimini partisinin kazanması dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

Michel, Ermenistan'daki seçim sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paşinyan'a seçim zaferinden dolayı içten tebriklerini ilettiğini kaydeden Michel, "AB, derinleşen reformların desteklenmesinde Ermenistan'ın yanındadır. Ayrıca bölgesel istikrarı ve kapsamlı anlaşmazlık çözümüne daha fazla destek vermeye de hazırız." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi", oyların yüzde 53,92'sini alarak kazanmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü "Ermenistan İttifakı" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci olmuştu.

Paşinyan'ın partisi 0,08 puan farkla yüzde 54 oy oranına ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan'ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.
Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan'ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.
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