AB'den ortak kurumlar vergisi girişimi
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AB'den ortak kurumlar vergisi girişimi

AB'den ortak kurumlar vergisi girişimi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında kurumlar vergisindeki farklılıkları gidermeye yönelik yeni plan hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında kurumlar vergisindeki farklılıkları gidermeye yönelik yeni plan hazırladı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin çok uluslu şirketlere farklı vergi uygulamalarını önlemek amacıyla hazırladığı yol haritasını yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde verimli ve adil kurumlar vergisi sistemi kurulması teşvik edilecek.

AB Komisyonu, 2023 yılına kadar AB'de idari yükleri azaltacak ve vergi engellerini kaldıracak yeni bir ticari vergilendirme çerçevesi hazırlayacak. Çerçeve ile AB ülkeleri için tek bir kurumlar vergisi düzenlemesi belirlenecek. Böylece üye ülkeler arasında vergilendirme adil biçimde yapılacak, Bürokrasi ve uyum maliyetlerini azalacak, vergiden kaçınma düşürülecek.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren büyük firmalar efektif vergi oralarını yayımlayacak. Böylece vergi konusunda şeffaflık artacak.

Yeni vergi önlemleri ile paravan şirketlerin vergiden kaçmalarına karşı daha iyi mücadele edilecek. Şirketlerin faaliyetlerini borç yerine öz sermaye yoluyla finanse etmeleri teşvik edilecek.

AB Komisyonu, dijital ekonominin adil biçimde vergilendirilmesi için yeni tedbirler alacak. AB'ye öz kaynak sağlamak için dijital alanlara yönelik vergi uygulaması teklif edilecek.

Enerji vergilendirme yönetmeliği ve sınırda karbon düzenleme mekanizması hakkında düzenleme teklifleri de hazırlanacak.

Ayrıca, vergi alanında gelişmeleri değerlendirmek ve iyi uygulamaları belirlemek amacıyla 2022 yılında bir sempozyum düzenlenecek. Üye ülkeler, işletmelerin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki zararlarını telafi etmelerine yönelik vergi ayarlamaları yapabilecek.

Hali hazırda, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren firmalar çeşitli uygulamalarla karlarını düşük vergi oranına sahip ülkelere aktarıyor.

Söz konusu vergi düzenleme girişiminin yürürlüğe girmesi için AB ülkelerinin oy birliği gerekiyor.

AB Komisyonu geçmiş yıllarda vergi konusunda 2 benzer girişimde bulunmuş ancak bu konuda uzlaşı sağlanamamıştı.

Küresel asgari kurumlar vergisi çalışmaları 2014'ten beri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülüyor.

Bu konuda yaz aylarında OECD'de bir anlaşma sağlanması bekleniyor. OECD'nin planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.

AB, OECD'de bu alanda yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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