AB'den Open Arms'daki düzensiz göçmenler için çağrı

19.08.2019 16:06

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki düzensiz göçmenlerin acilen karaya çıkarılması gerektiğini ancak AB'nin söz konusu kişilerin nereye indirileceğini belirleme konusunda yetkiye sahip olmadığını bildirdi.

Sözcü Natasha Bertaud, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında, durumu yakından takip ettiklerini ve üye ülkelerle yoğun irtibat halinde olduklarını ifade etti.

AB'nin tüm taraflara çözüm bulunması ve iş birliği yapılması için çağrıda bulunduğunu vurgulayan Bertaud, "Çözüm düzensiz göçmenlerin acilen karaya çıkarılmasını sağlamaktan geçiyor ancak AB Komisyonunun bunun hangi ülkede gerçekleştirileceğini belirleme konusunda yetkisi bulunmuyor." dedi.

Bertaud, halihazırda altı üye ülkenin göçmenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladığını anımsatarak, sorunun çözümü için destek sağlamanın bir "insancıl gereklilik" olduğunu belirtti.

Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının çarşamba günü kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü İtalya'nın Lampedusa Adası'na çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Burada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı. Kanun gereği içişleri bakanının yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmıştı.

Conte, mektubunda, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un gemideki düzensiz göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirmişti.

Başbakan Conte'nin Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilmiş ve kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

Kaynak: AA