AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı

AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu.

AB'nin Filistin Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yaşananların, endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail makamları ile tüm tarafların dini ve kanaat önderleri, patlak veren bu olayların durdurulması ve sükunetin sağlanması için derhal harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harem-i Şerif'te devam eden gerginlik nedeniyle endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Dışişleri: İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde...
Dışişleri: İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde...
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e 'Kudüs gerginliği' uyarısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e "Kudüs gerginliği" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Alişan Tolga Akış Hande Yener
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:23:15. #1.16#

title